Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вперше за тривалий час вирішила написати пост "на вільну тему".

"Є одна річ яку я терпіти не можу в сфері послуг. Знаєте ось це приходиш на стрижку, а тобі: «боооожжже, хто вас так попередній раз підстриг, покрасив- руки відірвати і бла-бла-бла». Чи це на манікюрі: «ой є такий салон, так ось вони там всі козлиці і стерилізують пагано - ходіть до нас». Чи «боже, що це за х*рню вам маша по дієтологіі розповідала- та це ж жахіття. Боже непрофессіонал». Ну ви зрозуміли. Поливши брудом когось зі своєї сфери задля того, щоб «возвиситись»", — пояснює Аніта Луценко.

Тренерка зізнається, що на другий раз вона не йде в таке місце.

"Це як орієнтир знайти «свої-чужі». Мої працюють самі, розвивають себе, аналізують і сварять себе і ідуть далі, мають світлі опори і орієнтири. Ви хоч раз бачили у мене критику якогось тренера чи дієтолога, чи ведучого/ведучої? Для мене просто це не мій шлях, це не норм- це якось бе….не екологічно і не чистоплотно ну і точно не приведе мене саму до щастя. А що блін ще важливо, точно не підписники приносять щастя, чи гроші, чи додаткова стаття в ЗМІ", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Тому Луценко просто побажала всім добра і поваги до себе та інших.

"Темряви в житті вже забагатсько і так і кожна наша дія іде чи від сердця чи від его і маніпуляцій чи заздрощів. Обирати нам.

Добрий і не агресивний- не означає слабкий", — наголосила Аніта.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.