В этот раз на своей странице в Instagram звезда впервые за долгое время решила написать пост "на свободную тему".

"Есть одна вещь которую я терпеть не могу в сфере услуг. Знаете вот это приходишь на стрижку, а тебе: «боооожже, кто вас так в предыдущий раз подстриг, покрасил- руки оторвать и бла-бла-бла». Или это на маникюре: "ой есть такой салон, так вот они там все козлицы и стерилизуют плохо - ходите к нам". Или "боже, что это за х*рню вам маша по диетологии рассказывала- да это же ужас. Боже непрофессионал". Ну вы поняли. Полил грязью кого-то из своей сферы для того, чтобы "возвыситься"", - объясняет Анита Луценко.

Тренер признается, что на второй раз она не идет в такое место.

"Это как ориентир найти «свои-чужие». Мои работают сами, развивают себя, анализируют и ругают себя и идут дальше, имеют светлые опоры и ориентиры. Вы хоть раз видели у меня критику какого-нибудь тренера или диетолога, или ведущего/ведущей? Для меня просто это не мой путь, это не норм- это как-то бе….не экологично и не чистоплотно ну и точно не приведет меня саму к счастью. А что блин еще важно, точно не подписчики приносят счастье, деньги, или дополнительная статья в СМИ", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Поэтому Луценко просто пожелала всем добра и уважения к себе и другим.

"Тьмы в жизни уже слишком много и так и каждое наше действие идет или от сердца или от эго и манипуляций или зависти. Выбирать нам.

Добрый и не агрессивный - не означает слабый", - подчеркнула Анита.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.