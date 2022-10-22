Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі кумедне відео в домашній обстановці, яким вирішила підбадьорити фоловерів.

У короткому ролику Настя з'являється в кількох позах, вона нічого не говорить і навіть не танцює, просто змінює вираз обличчя, відповідно до аудіоряду, який звучить на тлі. Перед камерою артистка з'явилася у теплому затишному светрі, її пишні кучері розпущені, а на обличчі яскравий макіяж.

"Життя більше не буде, як раніше, але воно буде набагато кращим", - звучить у ролику фраза, мабуть, з якогось фільму. Сама Каменських у підписі до ролика додала: "Обов'язково буде".

А шанувальники відразу почали коментувати публікації співачки: "Життя буде ще краще. Віримо в це", "Які слова", "Буде ще краще", "Дуже красива, волосся, очі", "Красуня", "Ви дуже красива", "Красуня", "Як красиво", "Дуже красива".

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