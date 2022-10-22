Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети забавное видео в домашней обстановке, которым решила подбодрить фолловеров.
В коротком ролике Настя появляется в нескольких позах, она ничего не говорит и даже не танцует, просто меняет выражения лица, соответственно аудиоряду, который звучит на фоне. Перед камерой артистка появилась в теплом уютном свитере, ее пышные кудри распущены, а на лице яркий макияж.
"Жизнь больше не будет, как раньше, но оно будет намного лучше", - звучит в ролике фраза, видимо, из какого-то фильма. Сама Каменских в подписи к ролику добавила: "Обязательно будет".
А поклонники тут же принялись комментировать публикации певицы: "Жизнь будет еще лучше. Верим в это", "Какие слова", "Будет еще лучше", "Очень красивая, волосы, глаза", "Красавица", "Вы очень красивая", "Красотка", "Как красиво", "Очень красивая".
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