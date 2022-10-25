Співачка Настя Каменських поспілкувалася з українцями та висловилася про своє життя у нових реаліях.

Популярна українська співачка Настя Каменських за півроку повернулася додому і щоразу в Інстаграм доводить, як патріотично вона налаштована. Також артистка намагається звернути увагу на те, що відбувається у країні.

«Зараз багато часу проводжу на студії, тому що, незважаючи ні на що, дуже хочу творити і надихати вас своєю музикою. 💛» - написала Каменських під постом і розповіла докладніше про свої будні.

У мережі одразу відреагували на звернення Каменських:

«Про творчість, я з тобою дуже згодна ❤️; Дуже чекаю на нові треки 😍; твої пісні дуже допомагають морально в цей складний час 💔 чекаємо на нові; Так і буде, дуже чекаю на нові пісні😍; Ви Настя творите, ❤️а ми чекатимемо ваших нових хітів; Красуня😍; Дуже чекаємо на нові пісні💗».

Настя Каменських також опублікувала відео у домашній обстановці, яким вирішила підбадьорити фоловерів.

"Життя більше не буде, як раніше, але воно буде набагато кращим", - звучить у ролику фраза, мабуть, з якогось фільму. Сама Каменських у підписі до ролика додала: "Обов'язково буде".

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