Популярна українська співачка Настя Каменських за півроку повернулася додому і щоразу в Інстаграм доводить, як патріотично вона налаштована. Також артистка намагається звернути увагу на те, що відбувається у країні.
«Зараз багато часу проводжу на студії, тому що, незважаючи ні на що, дуже хочу творити і надихати вас своєю музикою. 💛» - написала Каменських під постом і розповіла докладніше про свої будні.
У мережі одразу відреагували на звернення Каменських:
«Про творчість, я з тобою дуже згодна ❤️; Дуже чекаю на нові треки 😍; твої пісні дуже допомагають морально в цей складний час 💔 чекаємо на нові; Так і буде, дуже чекаю на нові пісні😍; Ви Настя творите, ❤️а ми чекатимемо ваших нових хітів; Красуня😍; Дуже чекаємо на нові пісні💗».
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Настя Каменських також опублікувала відео у домашній обстановці, яким вирішила підбадьорити фоловерів.
"Життя більше не буде, як раніше, але воно буде набагато кращим", - звучить у ролику фраза, мабуть, з якогось фільму. Сама Каменських у підписі до ролика додала: "Обов'язково буде".
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