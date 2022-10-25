Певица Настя Каменских пообщалась с украинцами и высказалась о своей жизни в новых реалиях.

Популярная украинская певица Настя Каменских спустя полгода вернулась домой и каждый раз в Инстаграм доказывает, как патриотично она настроена. Также артистка старается обратить внимание на то, что происходит в стране.

«Сейчас много времени провожу на студии, потому что, несмотря ни на что, очень хочу творить и вдохновлять вас своей музыкой 🎵 Именно творчество меня наполняет, окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо. 💛» - написала Каменских под постом и рассказала подробнее о своих буднях.

В сети сразу отреагировали на обращение Каменских:

«О творчестве, я с тобой очень согласна❤️; Очень жду новых треков 😍; твои песни очень помогают морально в это сложное время 💔 ждем новые; Так и будет, очень жду новые песни😍; Вы Настя творите, ❤️а мы будем ждать ваших новых хитов; Красавица😍; Очень ждем новые песни💗».

Настя Каменских также опубликовала видео в домашней обстановке, которым решила подбодрить фолловеров.

"Жизнь больше не будет, как раньше, но оно будет намного лучше", - звучит в ролике фраза, видимо, из какого-то фильма. Сама Каменских в подписи к ролику добавила: "Обязательно будет".

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