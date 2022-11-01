Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця популярного тріо "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська тривалий час проживала в Росії, адже була одружена з бізнесменом Михайлом Уржумцевим і народила від нього двох дочок. Після початку війни у рідній Україні вона залишила москву і вирушила до Німеччини. На її сторінці в Instagram кілька годин тому з'явилися фотографії з нової фотосесії.
Так, українська артистка Надія Мейхер-Грановська опублікувала серію яскравих фото, на яких постановка в елегантній довгій сукні ніжного бежевого кольору. При цьому сукня пошита таким чином, що підкреслює знамениті вигини знаменитості. Тканина облягає бюст та п'яту точку співачки. Образ Надії довершують босоніжки у грецькому стилі – тренд цього сезону. Вона знялася на вулиці, показавши фігуру спереду та ззаду.
"Плаття з тонкого трикотажу. Просторе та легке, як ніч…" – написала вона у підписі до знімків.
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Варто зазначити, що у своєму Instagram Надія Мейхер-Грановська часто розповідає про жахіття, яке чинять окупанти. На заяви свого чоловіка, який раніше в інтерв'ю російським журналістам стверджував, що "війна це ситуація", Мейхер ніяк не реагує.
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