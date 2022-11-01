Надія Мейхер-Грановська часто розповідає про жахіття, яке роблять окупанти і також показує знімки з фотосесій.

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця популярного тріо "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська тривалий час проживала в Росії, адже була одружена з бізнесменом Михайлом Уржумцевим і народила від нього двох дочок. Після початку війни у ​​рідній Україні вона залишила москву і вирушила до Німеччини. На її сторінці в Instagram кілька годин тому з'явилися фотографії з нової фотосесії.

Так, українська артистка Надія Мейхер-Грановська опублікувала серію яскравих фото, на яких постановка в елегантній довгій сукні ніжного бежевого кольору. При цьому сукня пошита таким чином, що підкреслює знамениті вигини знаменитості. Тканина облягає бюст та п'яту точку співачки. Образ Надії довершують босоніжки у грецькому стилі – тренд цього сезону. Вона знялася на вулиці, показавши фігуру спереду та ззаду.

"Плаття з тонкого трикотажу. Просторе та легке, як ніч…" – написала вона у підписі до знімків.

Варто зазначити, що у своєму Instagram Надія Мейхер-Грановська часто розповідає про жахіття, яке чинять окупанти. На заяви свого чоловіка, який раніше в інтерв'ю російським журналістам стверджував, що "війна це ситуація", Мейхер ніяк не реагує.

Нагадаємо, екс- "ВІА Гра" Мейхер з глибоким декольте показала, як підготувалася до подорожі

А ще Politeka писала, що колишня "ВІА Гра" Надія Мейхер вразила новою зовнішністю: як красуня змінилася за 20 років

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер розстебнула блузу, вразивши чуттєвим образом.