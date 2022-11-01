Надежда Мейхер-Грановская часто рассказывает об ужасах, которые совершают оккупанты и также показывает снимки из фотосессий.

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница популярного трио "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская долгое время проживала в россии, ведь была замужем за бизнесменом Михаилом Уржумцевым и родила от него двух дочерей. После начала войны в родной Украине она покинула москву и отправилась в Германию. На ее странице в Instagram несколько часов назад появились снимки из новой фотосессии.

Так, украинская артистка Надежда Мейхер-Грановская опубликовала серию ярких фото, на которых позирует в элегантном длинном платье нежного бежевого цвета. При этом платье пошито таким образом, что подчеркивает знаменитые изгибы знаменитости. Ткань облегает бюст и пятую точку певицы. Образ Надежды довершают боссоножки в греческом стиле – тренд этого сезона. Она снялась на улице, показав фигуру спереди и сзади.

"Платье из тонкого трикотажа. Просторное и легкое, как ночь…" – написала она в подписи к снимкам.

Стоит отметить, что в своем Instagram Надежда Мейхер-Грановская часто рассказывает об ужасах, которые совершают оккупанты. На заявления своего мужа, который ранее в интервью российским журналистам утверждал, что "война — это ситуация", Мейхер никак не реагирует.

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