Знаменитість Сергій Жадан поділився, що інцидент наштовхнув його на думку про спотворене сприйняття деяких речей на тлі війни.

Як повідомляє Politeka.net, український музикант, поет та воїн ЗСУ Сергій Жадан розповів, що не помітив прильоту біля себе. Як зізнався поет на своїй сторінці в Instagram, він прийняв звуки прильоту за особливості звучання британської рок-групи Pink Floyd, яку в цей момент слухав.

Сергій Жадан розповів, що напередодні слухав британських рокерів, коли російські окупанти обстріляли його місто. Цікаво, що Жадан навіть припустив, що стався приліт.

"Слухаємо вчора Pink Floyd. Раптом стає багато низьких. "Які у них цікаві звукові ефекти у 70-х були", – говорю. Потім доходить, що це був приліт", – згадав артист.

Знаменитість поділився, що інцидент наштовхнув його на думку про спотворене сприйняття деяких речей на тлі війни. На 8-й місяць повномасштабної війни сприйняття звуків та інших речей змінилося.

"За ці місяці змінилося почуття та сприйняття багатьох речей. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний вигук і не помічаєш диму за вікном. Бережіть себе. Доброго ранку", - закінчив Сергій Жадан, звернувшись до користувачів мережі.

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