Знаменитость Сергей Жадан поделился, что инцидент натолкнул его на мысль об искаженном восприятии некоторых вещей на фоне войны.

Как сообщает Politeka.net, украинский музыкант, поэт и воин ВСУ Сергей Жадан рассказал, что не заметил прилет возле себя. Как признался поэт на своей странице в Instagram, он принял звуки прилета за особенности звучания британской рок-группы Pink Floyd, которую в этот момент слушал.

Сергей Жадан рассказал, что накануне слушал британских рокеров, когда российские оккупанты обстреляли его город. Любопытно, что Жадан даже не предположил, что произошел прилет.

"Слушаем вчера Pink Floyd. Вдруг становится много низких. "Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были", – говорю. Потом доходит, что это был прилет", – вспомнил артист.

Знаменитость поделился, что инцидент натолкнул его на мысль об искаженном восприятии некоторых вещей на фоне войны. На 8-й месяц полномасштабной войны восприятие им звуков и других вещей изменилось.

"За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя. Доброе утро", – закончил Сергей Жадан, обратившись к пользователям сети.

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