Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила пост на важливу тему.
"Дивлюсь на фото і згадую часи, коли нас усіх хвилювали лікті ❤️Пройшов рік, усе змінилось, хто б міг подумати, що темою через рік буде «ЩО РОБИТИ, якщо посеред тренування вимкнулось світло»", — пише Аніта Луценко.
Тренерка дала дві важливі вказівки в цьому питанні.
"Перша гарна новина, це те, що можна завантажити наперед тренування для офлайн роботи. Друга, що потрапивши в ситуацію, коли тренування іде: по YouTube, з тренером онлайн чи у додатку…а світло і мобільний зв’язок ❌ Ви маєте не зупинитись, а продовжувати. Сповільнитись, можливо лягти на килимок щоб не травмуватись, але продовжити і відчувати ще більше мязи які працюють", — пояснює зірка "Зважені та щасливі".
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Наприклад, за словами Аніти, можна робити прес 15 разів 3 підходи, згадати 3-4 вправи (підьом верху, підьом низу, на скручування) + постояти в планці 30 рахунків пряма і по 20 сек на лікті у боковій планці на кожну сторону. Також підійде підьом тазу у місток на двох ногах чи по одній. По 12-15 разів 3 підходи.
"В будь-якому разі, замість засмучуватись і дратуватись, краще продовжити і знизити рівень стресу. Коли ми нервуємо і не рухаємось - стрес накопичується всередині тіла. Коли ж ми реагуємо на стрес - рухом, бігом, ударами тощо - стрес виходить. Тут має бути багато матюків, що доводиться писати на цю тему, але скажу просто- все закінчується і це теж скінчиться. Все буде Україна 💙💛", — додала Луценко.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
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