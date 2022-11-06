В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила пост на важную тему.

"Смотрю на фото и вспоминаю времена, когда нас всех волновали локти ❤️Прошел год, все изменилось, кто бы мог подумать, что темой через год будет «ЧТО ДЕЛАТЬ, если посреди тренировки выключился свет»", — пишет Анита Луценко.

Тренер дала два важных указания в этом вопросе.

"Первая хорошая новость, это то, что можно скачать заранее тренировки для оффлайн работы. Вторая, попав в ситуацию, когда тренировка идет: по YouTube, с тренером онлайн или в приложении…а свет и мобильная связь ❌ Вы должны не остановиться, а продолжать. Замедлиться, возможно лечь на коврик, чтобы не травмироваться, но продолжить и ощущать еще больше работающие мышцы", — объясняет звезда "Зважені та щасливі".

К примеру, по словам Аниты, можно делать пресс 15 раз 3 подхода, вспомнить 3-4 упражнения (подъем верха, подъем низа, на скручивание) + постоять в планке 30 счетов прямая и по 20 сек на локте в боковой планке на каждую сторону. Также подойдет подъем таза в мостик на двух ногах или по одной. По 12-15 раз 3 подхода.

"В любом случае, вместо огорчаться и раздражаться, лучше продолжить и снизить уровень стресса. Когда мы нервничаем и не двигаемся - стресс накапливается внутри тела. Когда же мы реагируем на стресс - движением, бегом, ударами и т.п. - стресс уходит. Здесь должно быть много мата, что приходится писать на эту тему, но скажу просто - все заканчивается и это тоже кончится. Все будет Украина 💙💛", - добавила Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.