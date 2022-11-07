Відома українська фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко спробувала нове для себе тренування.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася враженнями від барре, яке включає в себе елементи балету, та показала свою ефектну тренерку.

"Зізнаюсь, в мене тряслись ноги на першому тренуванні. А на другому я згадала якою гнучкою можу бути і пройшли дивні відчуття в ребрах після ковіду", — пише Аніта Луценко.

Вона пояснила, що барре підійде тим, у кого рівень підготовки середній і вище. Тренування займають до 30 хвилин, але вони дійсно важкі, потребують сили волі на останніх повторах та дозволяють відчути кожен м’яз на тілі.

"Ми обрали Валерію після коментарів супер ідеальних дівчат з топ фігурами, що вони обожнюють і працюють з Валерією на барре індивідуально і на групах. Строга та вимоглива. Все як я люблю 😜👍🏻 розтяжка динамічна, поступова, що включає кожен м’яз на тілі. Сісти на шпагат то не діло, бути гнучкою і при цьому здоровою і сильною і при цьому жіночною - оце справа те, що треба", — розповіла зірка "Зважені та щасливі".

Крім того, Луценко наголосила на важливості сбалансованого по КБЖВ різноманітного харчування, що дає комплекс вітамінів, дозволяє худнути та підтягувати тіло.

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