Известная украинская фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко попробовала новую для себя тренировку.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась впечатлениями от барре, включающего в себя элементы балета, и показала свою эффектную тренершу.

"Признаюсь, у меня тряслись ноги на первой тренировке. А на второй я вспомнила какой гибкой могу быть и прошли странные ощущения в ребрах после ковида", - пишет Анита Луценко.

Она объяснила, что барре подойдет тем, у кого уровень подготовки средний и выше. Тренировки занимают до 30 минут, но они действительно тяжелые, требуют силы воли на последних повторах и позволяют почувствовать каждую мышцу на теле.

"Мы выбрали Валерию после комментариев супер идеальных девушек с топ фигурами, что они обожают и работают с Валерией на барре индивидуально и на группах. Строгая и требовательная. Все как я люблю 😜👍🏻 растяжка динамическая, постепенная, включающая каждую мышцу на теле. Сесть на шпагат то не дело, быть гибкой и при этом здоровой и сильной и при этом женственной - вот дело то, что надо", - рассказала звезда "Зважені та щасливі".

Кроме того, Луценко отметила важность сбалансированного по КБЖУ разнообразного питания, которое дает комплекс витаминов, позволяет худеть и подтягивать тело.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.