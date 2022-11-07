В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась впечатлениями от барре, включающего в себя элементы балета, и показала свою эффектную тренершу.
"Признаюсь, у меня тряслись ноги на первой тренировке. А на второй я вспомнила какой гибкой могу быть и прошли странные ощущения в ребрах после ковида", - пишет Анита Луценко.
Она объяснила, что барре подойдет тем, у кого уровень подготовки средний и выше. Тренировки занимают до 30 минут, но они действительно тяжелые, требуют силы воли на последних повторах и позволяют почувствовать каждую мышцу на теле.
"Мы выбрали Валерию после комментариев супер идеальных девушек с топ фигурами, что они обожают и работают с Валерией на барре индивидуально и на группах. Строгая и требовательная. Все как я люблю 😜👍🏻 растяжка динамическая, постепенная, включающая каждую мышцу на теле. Сесть на шпагат то не дело, быть гибкой и при этом здоровой и сильной и при этом женственной - вот дело то, что надо", - рассказала звезда "Зважені та щасливі".
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Кроме того, Луценко отметила важность сбалансированного по КБЖУ разнообразного питания, которое дает комплекс витаминов, позволяет худеть и подтягивать тело.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.