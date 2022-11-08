Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розвіяла поширений міф серед тих, хто намагається позбутися зайвої ваги.

"Ох якби все було так просто, то проблеми зайвої ваги ну точно не існувало в світі)). Віра в склянку цілющої води з краплею соку лимону, то звичайно дуже інфантильно. Ну власне як і віра в магію чаю для схуднення, чи сауну-белт, чи кавуну дієту, чи …ох таких чи…мільйон …і це працює…магія потрібна усім)", — констатує Аніта Луценко.

Тренерка назвала два плюси цього "лайфхаку". По-перше, що з лимоном, що без - ви випили склянку води, і це вже добре. По-друге, це було приємно та додало вам упевненості в собі.

"На цьому магія закінчується, на жаль. Хочете вітамінів? З’їжте ківі, перець чи мандаринку. Хочете схуднути - меньше їжте калорійної їжі і пийте напоїв. Ніякий обмін речовин не прискорюється, токсини не виводяться, жири не спалюються, прищі не проходять, голод не проходить) скоріше навпаки… Знаю-знаю, хто несе погані новини, того не люблять) але краще жити в реалі, ніж в ілюзії і потім розчаровуватись, що магія не спрацювала", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

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