В этот раз на своей странице в Instagram звезда развеяла распространенный миф среди тех, кто пытается избавиться от лишнего веса.
"Ох если бы все было так просто, то проблемы лишнего веса ну точно не существовало в мире)). Вера в стакан целебной воды с каплей сока лимона, это конечно очень инфантильно. Ну собственно как и вера в магию чая для похудения, или сауну-белт, или арбузную диету, или ... ох таких или ... миллион ... и это работает ... магия нужна всем)", - констатирует Анита Луценко.
Тренер назвала два плюса этого "лайфхака". Во-первых, что с лимоном, что без – вы выпили стакан воды, и это уже хорошо. Во-вторых, это было приятно и придало вам уверенность в себе.
"На этом магия кончается, к сожалению. Хотите витаминов? Съешьте киви, перец или мандаринку. Хотите похудеть - меньше ешьте калорийной пищи и пейте напитков. Никакой обмен веществ не ускоряется, токсины не выводятся, жиры не сжигаются, прыщи не проходят, голод не проходит) скорее наоборот… Знаю-знаю, кто несет плохие новости, того не любят) но лучше жить в реале, чем в иллюзии и потом разочаровываться, что магия не сработала", - подчеркнула звезда "Зважені та щасливі".
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Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.