Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Олег Скрипка поділився сумною новиною.

"Друзі, через наполегливі рекомендації обласної воєнної адміністрації та міської ради міста Дніпро, щоб не наражати глядачів концерту на підвищену небезпеку у торговому центрі "Мост Сіті" 20.11.2022 заборонені всі розважальні заходи. Концерт Олега Скрипки, який мав відбутися 20 листопада на концертному майданчику цього торгівельного центру ми вимушені перенести. Нову дату проведення концерту надамо найближчим часом. Всі квитки, куплені на концерт Олега Скрипки який мав відбутися 20.11.2022 у Дніпрі залишаються дійсними!", — пише музикант.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка запланував на листопад благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури продовжують зривати плани. Раніше музиканту вже довелося перенести на наступний рік концерти у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.