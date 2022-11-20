Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка поделился печальной новостью.

"Друзья, из-за настоятельных рекомендаций областной военной администрации и городского совета города Днепр, чтобы не подвергать зрителей концерта повышенной опасности в торговом центре "Мост Сити" 20.11.2022 запрещены все развлекательные мероприятия. Концерт Олега Скрипки, который должен был состояться 20 ноября на концертной площадке этого торгового центра мы вынуждены перенести. Новую дату проведения концерта предоставим в ближайшее время. Все билеты, купленные на концерт Олега Скрипки, который должен был состояться 20.11.2022 в Днепре, остаются действительными!", — пишет музыкант.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка запланировал на ноябрь благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры продолжают срывать планы. Ранее музыканту уже пришлось перенести на следующий год концерты во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.