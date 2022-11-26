41-річний політик уже давно одружений. Разом із дружиною Юлією Кім голова Миколаївської обласної адміністрації виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина, якого звуть Руслан.
Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив фото довгоочікуваної зустрічі із дружиною. Юлію зустрічали з плакатом та великим букетом квітів.
Українці в коментарях радіють за Віталія Кіма та його родину, а також сприйняли цей знімок як добрий знак — у Миколаєві стає безпечніше і можна потихеньку повертатися:
"Це хороший знак!❤️ Значить і ми скоро повернемося ДОДОМУ!";
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"Щастя, любові, радості, душевного тепла вашій родині у мирній та процвітаючій Україні! 💙💛";
"Отже, вже точно можна додому 🙌🔥";
"Юлічко, з поверненням! Рада за Вас";
"Вітаю Вас! Яке ВЕЛИКЕ Щастя бути разом. Благополуччя, миру вам";
"Ураааа! Щастя вашій родині, божого оберегу та процвітання";
"Вітаємо! Підтримка сім'ї дуже важлива, особливо в такий скрутний час";
"Оооо🔥🔥🔥можна пакувати валізи?))))";
"Це знак усім Миколаївцям – треба повертатися!"
Додамо, на початку вересня Віталій Кім вперше за півроку зустрівся з власними дітьми та показав зворушливе спільне фото.
Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.
Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови.
Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про втечу керівництва окупантів з правого берега Дніпра.