Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім нарешті возз'єднався з дружиною та поділився рідкісним сімейним фото.

41-річний політик уже давно одружений. Разом із дружиною Юлією Кім голова Миколаївської обласної адміністрації виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина, якого звуть Руслан.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив фото довгоочікуваної зустрічі із дружиною. Юлію зустрічали з плакатом та великим букетом квітів.

Українці в коментарях радіють за Віталія Кіма та його родину, а також сприйняли цей знімок як добрий знак — у Миколаєві стає безпечніше і можна потихеньку повертатися:

"Це хороший знак!❤️ Значить і ми скоро повернемося ДОДОМУ!";

"Щастя, любові, радості, душевного тепла вашій родині у мирній та процвітаючій Україні! 💙💛";

"Отже, вже точно можна додому 🙌🔥";

"Юлічко, з поверненням! Рада за Вас";

"Вітаю Вас! Яке ВЕЛИКЕ Щастя бути разом. Благополуччя, миру вам";

"Ураааа! Щастя вашій родині, божого оберегу та процвітання";

"Вітаємо! Підтримка сім'ї дуже важлива, особливо в такий скрутний час";

"Оооо🔥🔥🔥можна пакувати валізи?))))";

"Це знак усім Миколаївцям – треба повертатися!"

Додамо, на початку вересня Віталій Кім вперше за півроку зустрівся з власними дітьми та показав зворушливе спільне фото.

Нагадаємо, Віталій Кім терміново звернувся до українців, потрібна допомога.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 кожному за однієї умови.

Також Politeka писала, що Віталій Кім повідомив про втечу керівництва окупантів з правого берега Дніпра.