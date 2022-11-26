Глава Николаевской ОВА Виталий Ким наконец-то воссоединился с супругой и поделился редким семейным фото.

41-летний политик уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким глава Николаевской областной администрации воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.

В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил фото долгожданной встречи с супругой. Юлию встречали с плакатом и большим букетом цветов.

Украинцы в комментариях радуются за Виталия Кима и его семью, а також восприняли этот снимок как хороший знак — в Николаеве становится безопаснее и можно потихоньку возвращаться:

"Это хороший знак!❤️ Значит и мы скоро вернёмся ДОМОЙ!";

"Счастья, любви, радости, душевного тепла вашей семье в мирной и процветающей Украине! 💙💛";

"Значит, уже точно можно домой🙌🔥";

"Юличка, с возвращением! Рада за Вас";

"Поздравляю Вас! Какое БОЛЬШОЕ Счастье быть вместе. Благополучия, мира вам";

"Ураааа! Счастья вашей семье, божьего оберега и процветания";

"Поздравляем! Поддержка семьи очень важна, особенно в такое трудное время";

"Оооо🔥🔥🔥можно паковать чемоданы ?))))";

"Это знак всем Николаевцам – надо возвращаться!".

Добавим, в начале сентября Виталий Ким впервые за полгода встретился с собственными детьми и показал трогательное совместное фото.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.