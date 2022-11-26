41-летний политик уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким глава Николаевской областной администрации воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.
В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил фото долгожданной встречи с супругой. Юлию встречали с плакатом и большим букетом цветов.
Украинцы в комментариях радуются за Виталия Кима и его семью, а також восприняли этот снимок как хороший знак — в Николаеве становится безопаснее и можно потихоньку возвращаться:
"Это хороший знак!❤️ Значит и мы скоро вернёмся ДОМОЙ!";
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"Счастья, любви, радости, душевного тепла вашей семье в мирной и процветающей Украине! 💙💛";
"Значит, уже точно можно домой🙌🔥";
"Юличка, с возвращением! Рада за Вас";
"Поздравляю Вас! Какое БОЛЬШОЕ Счастье быть вместе. Благополучия, мира вам";
"Ураааа! Счастья вашей семье, божьего оберега и процветания";
"Поздравляем! Поддержка семьи очень важна, особенно в такое трудное время";
"Оооо🔥🔥🔥можно паковать чемоданы ?))))";
"Это знак всем Николаевцам – надо возвращаться!".
Добавим, в начале сентября Виталий Ким впервые за полгода встретился с собственными детьми и показал трогательное совместное фото.
Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.
Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.
Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.