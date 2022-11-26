Український музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка за кордоном показав, що залишається за кадром його виступів.

Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Олег Скрипка опублікував фото своїх колег, разом із якими приїхав на концерт в Іспанію. На 26 листопада музикант запланував виступ у Аліканте, який назвав "Молитва за Україну". Там також відбудеться благодійний аукціон, головний лот якого – прапор України з автографом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Багато, їздимо, спілкуємось, збираємо людей, збираємо кошти на допомогу. А за кадром лишається постійний рух, переїзди, ранкові вставання. І реально важкий баян🪗… Але це все заради однієї нашої спільної мети - перемоги..💛💙", — написав Скрипка під світлиною.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка запланував на листопад благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури продовжують зривати плани. Раніше музиканту вже довелося перенести на наступний рік концерти у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.