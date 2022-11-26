Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка за границей показал, что остается за кадром его выступлений.

Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка опубликовал фото своих коллег, вместе с которыми приехал на концерт в Испанию. На 26 ноября музыкант запланировал выступление в Аликанте, которое назвал "Молитва за Украину". Там также состоится благотворительный аукцион, главный лот которого – флаг Украины с автографом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Много, ездим, общаемся, собираем людей, собираем средства на помощь. А за кадром остается постоянное движение, переезды, утренние вставания. И реально тяжелый баян🪗… Но это все ради одной нашей общей цели - победы..💛💙", — написал Скрипка под фотографией.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка запланировал на ноябрь благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры продолжают срывать планы. Ранее музыканту уже пришлось перенести на следующий год концерты во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.