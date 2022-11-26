Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко поділилася тривожними думками про наші реалії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про своє враження від книги "1984" Джорджа Орвелла.

"У січні я дочитала 1984 Орвелла….враження було просто невідоме раніше…шок, післясмак, глибина…реалістичність фантастики…там був розділ…просто довга промова…про те , що війни починаються коли це потрібно…про те, що переписується історія «міністерством правди» ….

З початком війни я дуже часто згадую цю книгу…це те що змінює твої внутрішні налаштування…не читали - прочитайте", — радить Аніта Луценко.

При цьому зірка "Зважені та щасливі" додала, що те, що відбувається зараз, точно фантастичнішим ніж те, що описував письменник.

"Думаю, Орвелл описав слабенько…але і то вражає…все бачимо в прямому ефірі… немає слів. Якщо не читали - перечитайте чи завантажте аудіо. Той, хто не знає історії, не може іти у майбутнє", — наголосила тренерка.

Українці в коментарях підтримали Аніту: "Я так само в січні прочитала. А уже в березні зрозуміла сенс книги. Це пояснює багато. От тобі і сценарій на 2024…"; "Прочитала її в 2014 році, сидячи в окупованому Криму… якраз настрій був підходящий та реальність починала бути схожою на світ в книзі".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

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