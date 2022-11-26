В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала о своем впечатлении от книги "1984" Джорджа Оруэлла.

"В январе я дочитала 1984 Оруэлла…. впечатление было просто неизвестное раньше…шок, послевкусие, глубина…реалистичность фантастики…там была глава…просто длинная речь…о том, что войны начинаются когда это нужно…о том, что переписывается история «министерством правды» ….С началом войны я очень часто вспоминаю эту книгу…это то, что меняет твои внутренние настройки…не читали - прочтите", — советует Анита Луценко.

При этом звезда "Зважені та щасливі" добавила, что происходящее сейчас точно фантастичнее того, что описывал писатель.

"Думаю, Оруэлл описал слабенько... но и то поражает... все видим в прямом эфире... нет слов. Если не читали - перечитайте или загрузите аудио. Тот, кто не знает истории, не может идти в будущее", - подчеркнула тренер.

Украинцы в комментариях поддержали Аниту: "Я так же в январе прочла. А уже в марте поняла смысл книги. Это объясняет много. Вот тебе и сценарий на 2024…"; "Прочитала ее в 2014 году, сидя в оккупированном Крыму… как раз настроение было подходящим и реальность начинала походить на мир в книге".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.