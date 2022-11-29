Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". Там зірка обрала переможцем гумориста Олександра Еллерта. Але парі не вдалося побудувати успішних відносин і через деякий час розійшлася. Але після початку повномасштабного вторгнення пара знову опинилася разом на Буковелі. Але після цього Еллерт втік у США, а Мішина нещодавно розповіла, що ходила на побачення із загадковим кавалером.

Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ксенія показала, як приготувала смачність для сина Платона та ще одного загадкового хлопця.

"А ще налистників із сиром з ранку для моїх хлопців", - написала зірка.

Фанати відразу помітили це формулювання і почала штурмувати директ:

"Хлопців?", "Хлопців. Не зрозумів", "Для моїх хлопців? Я щось пропустила?"

"Бразе приїхав", - написала Мішина, маючи на увазі свого брата.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, якими процедурами краси залишилася незадоволена закордоном.

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