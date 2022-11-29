Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". Там звезда выбрала победителем юмориста Александра Эллерта. Но паре не удалось построить успешные отношения и через некоторое время разошлась. Но после начала полномасштабного вторжения пара снова оказалась вместе на Буковеле. Но после этого Эллерт сбежал в США, а Мишина не так давно рассказала, что ходила на свидание с загадочным кавалером.

Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ксения показала, как приготовила вкусноту для сына Платона и еще одного загадочного парня.

"А еще налистников с сыром с утра для моих парней", - написала звезда.

Фанаты сразу заметили данную формулировку и начала штурмовать директ:

"Парней?", "Парней. Не понял", "Для моих парней? Я что-то пропустила?".

"Бразе приехал", - написала Мишина, имея в виду своего брата.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, какими процедурами красоты осталась недовольна заграницей

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина высказалась в адрес россиян, когда украинцев пытаются сломить

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина вспомнила о россиянах, которые раздражают больше всего



