Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Олег Скрипка показав яскраві кадри зі свого виступу в Іспанії та похвалився результатами поїздки.

"Друзі!) Ось і завершився наш невеличкий тур містами Іспанії. Він пролетів дуже швидко, як одна мить, але кожне місто, кожний концертний майданчик і Ви всі лишились назавжди в серці❤️Дуже всім дякуємо за атмосферу, за гарячу зустріч! Ми за вами сильно скучили і відчули, що ви теж😊 Зібрані кошти підуть на дрони для наших ЗСУ! До нових зустрічей!💛💙", — написав музикант.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка запланував на листопад благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури продовжують зривати плани. Раніше музиканту вже довелося перенести на наступний рік концерти у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.