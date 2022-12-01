Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка показал яркие кадры со своего выступления в Испании и похвастался результатами поездки.

"Друзья!) Вот и завершился наш небольшой тур по городам Испании. Он пролетел очень быстро, как один миг, но каждый город, каждая концертная площадка и Вы все остались навсегда в сердце ❤️ Очень всех благодарим за атмосферу, за горячую встречу! Мы по вам сильно соскучились и почувствовали, что вы тоже😊 Собранные средства пойдут на дроны для наших ВСУ! До новых встреч!💛💙", - написал музыкант.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка запланировал на ноябрь благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры продолжают срывать планы. Ранее музыканту уже пришлось перенести на следующий год концерты во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.