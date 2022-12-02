Після повномасштабного вторгнення рф зірка разом із донькою виїхала до Великобританії.
"Час від часу мені ставлять запитання. Чи збираюсь я залишатись чи вертатись в Україну? Відповідаю. Навіть на 1% у мене від початку і до зараз немає думки залишатись в Британії. Додому. І зараз планую як зможу відбудовувати нашу Україну. Як саме я - активна, дієва зможу бути корисною нашій молоді і дітям. Формування нової України потребує людей. Поганці мають піти, а люди, що серцем за Україну, точно бути в ділі", — наголосила Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.
Шанувальники в коментарях підтримали тренерку та засипали її компліментами:
"Аніта, як пасує ця зачіска😍😍";
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Це пастка для щура": боєць назвав територію, де скоро буде багато "жестів доброї волі"
"Нарешті": Насті Каменських бажають знайти "нормального мужика" після розлучення з Потапом
ЗСУ під Бахмутом можуть затягнути окупантів у пастку: дано прогноз на найближчий час
Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як приготувати закуску до вина: "На мінімалках..."
"Згодна ❤️🔥 Менше людей, більше повітря для прихильників країни ❤️";
"На фотках схожа на Сінді Кроуфорд 😉 особливо на 1-й";
"З Вами ми будемо "зважені та ДУЖЕ щасливі"!";
"Аніто, Ви прекрасна і тілом, і душею! ❤️Дякую Вам за Вашу позицію, вона дуже підтримує, вселяє оптимізм та мотивує!";
"Ти зможеш придумати, як зробити уроки фіз-ри у школах цікавими. І як заохотити всіх дітей займатися спортом. А ще як подолати булінг в школах по ознакам краси".
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.