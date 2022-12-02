После полномасштабного вторжения рф звезда вместе с дочерью уехала в Великобританию.
«Время от времени мне задают вопросы. Собираюсь ли я оставаться или возвращаться в Украину? Отвечаю. Даже на 1% у меня от начала и до сих пор нет мысли оставаться в Британии. Домой. И сейчас планирую, как смогу восстанавливать нашу Украину. Как именно я – активная, действенная смогу быть полезной нашей молодежи и детям. Формирование новой Украины нуждается в людях. Поганцы должны уйти, а люди, что сердцем за Украину, точно быть в деле", — подчеркнула Анита Луценко на своей странице в Instagram.
Поклонники в комментариях поддержали тренера и засыпали ее комплиментами:
"Анита, как идет эта прическа😍😍";
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"Согласна ❤️🔥 Меньше людей, больше воздуха для поклонников страны ❤️";
"На фотках похожа на Синди Кроуфорд 😉 особенно на 1-й";
"С Вами мы будем "зважені та ДУЖЕ щасливі"!";
"Анита, Вы прекрасна и телом, и душой! ❤️ Спасибо Вам за Вашу позицию, она очень поддерживает, внушает оптимизм и мотивирует!";
"Ты сможешь придумать, как сделать уроки физ-ры в школах интересными. И как привлечь всех детей заниматься спортом. А еще как преодолеть буллинг в школах по признакам красоты".
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.