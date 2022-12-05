Популярна українська телеведуча Марічка Падалко щодня з початку вторгнення окупантів висвітлює ситуацію в країні, представляючи в Інстаграм найобговорюваніші теми. Також артистка ділиться своїми коментарями та зауваженнями. Цього разу вона показала, як наші воїни борються за визволення Сватового та Кремінної у Луганській області.

Також українські бійці показали, як тримають селище Досвідчене під Бамутом, яке росіяни вже «брали» щонайменше чотири рази (відео 1). Сам Бахмут теж тримається (відео 2). У той же час стало відомо, що частина воїнів ЗСУ завершила етап поблизу ділянки кордону з білоруссю (відео 4)

«Приблизний рівень окупантів можна уявити, якщо подивитися відео 6. Їдуть до нас, як кажуть, «краще». І навіть не здогадуються, що люди вдома можуть мати камери (відео 7)» - зауважує Падалко.

Також відомо, що одразу чотири області повертаються до планових відключень електроенергії, тоді як у Полтавській області люди масово скаржаться на несправедливі відключення – електроенергії, тепла та зв'язку немає у багатьох по 20 годин, у той час як є і ті, хто перебуває з "благами" весь час.

«Росіяни самі втомилися від своїх фейків. В останні місяці популярною дезінформацією була байка про «запаяний український танк» (відео 8)

Чи Гаага так лякає, чи щось інше, але тепер пропагандистка Симонян розповідає, що ніколи в житті не буде Москва бомбити Київ, то там її «святиня» (відео 9)» - додає Падалко.