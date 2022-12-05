Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко каждый день с начала вторжения оккупантов освещает ситуацию в стране, представляя в Инстаграм самые обсуждаемые темы. Также артистка делится своими комментариями и замечаниями. В этот раз она показала, как наши воины сражаются за освобождение Сватового и Кременной в Луганской области.

Также украинские бойцы показали, как держат поселок Опытный под Бамутом, который россияне уже «брали» по меньшей мере четыре раза (видео 1). Сам Бахмут тоже держится (видео 2). В тоже время стало известно, что часть воинов ВСУ завершила этап вблизи участка границы с белорусью (видео 4)

«Приблизительный уровень оккупантов можно представить, если посмотреть видео 6. Едут к нам, как говорится, «лучше». И даже не догадываются, что у людей дома могут быть камеры (видео 7)» - подмечает Падалко.

Также известно, что сразу четыре области возвращаются к плановым отключениям электроэнергии, в то время как в Полтавской области люди массово жалуются на несправедливые отключения – электроэнергии, тепла и связи нет у многих по 20 часов, в то время как есть и те, кто находится с «благами» все время.

«Россияне сами устали от собственных фейков. В последние месяцы популярной дезинформацией была басня о «запаянном украинском танке» (видео 8)

То ли Гаага так пугает, то ли что-то другое, но теперь пропагандистка Симонян рассказывает, что никогда в жизни не будет Москва бомбить Киев, то там ее «святыня» (видео 9)» - добавляет Падалко.