Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка повідомив невтішну звістку.

"📢Друзі! На жаль, ми вимушені повідомити сумну новину: в зв‘язку із підвищеною загрозою ракетних обстрілів та заради нашої з Вами безпеки, концерт який мав відбутися 10 грудня в місті Кривий Ріг переноситься на 3 березня 2023 року. Всі придбані квитки залишаються дійсними❗️Ми знаємо, що добро обов‘язково переможе зло, тому ми обов‘язково зустрінемось, будемо пісні співати - Україні допомагати💛💙До зустрічі", — написав музикант.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка планував благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури зірвали плани, тож виступи довелося перенести на наступний рік.

«Сьогодення нагнітає страху! Та ми на фронті мужності і духу високого, з арсеналом пісень сучасності та козацької героїки міцно тримаємо позиції. Співаймо, як співали вчора та у давнину, - відкритим серцем. Наші пісні - велика об‘єднуюча сила духу та наснаги. І там, де пісня - нема місця страху. Там, де нема страху, вирує любов!», — анонсував раніше свій тур Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.