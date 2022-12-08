Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства в помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка сообщил печальное известие.

"📢Друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить печальную новость: в связи с повышенной угрозой ракетных обстрелов и ради нашей с Вами безопасности, концерт, который должен был состояться 10 декабря в городе Кривой Рог, переносится на 3 марта 2023 года. Все приобретенные билеты остаются действительными❗️Мы знаем, что добро обязательно победит зло, поэтому мы обязательно встретимся, будем песни петь - Украине помогать💛💙До встречи", - написал музыкант.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка планировал благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры сорвали планы, поэтому выступления пришлось перенести на следующий год.

«Настоящее нагнетает страх! Но мы на фронте мужества и духа высокого, с арсеналом песен современности и казацкой героики крепко держим позиции. Поем, как пели вчера и в древности, - открытым сердцем. Наши песни – большая объединяющая сила духа и воодушевления. И там, где песня – нет места страху. Там, где нет страха, бурлит любовь!», - анонсировал ранее свой тур Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.