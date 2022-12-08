Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства в помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.
В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка сообщил печальное известие.
"📢Друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить печальную новость: в связи с повышенной угрозой ракетных обстрелов и ради нашей с Вами безопасности, концерт, который должен был состояться 10 декабря в городе Кривой Рог, переносится на 3 марта 2023 года. Все приобретенные билеты остаются действительными❗️Мы знаем, что добро обязательно победит зло, поэтому мы обязательно встретимся, будем песни петь - Украине помогать💛💙До встречи", - написал музыкант.
Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка планировал благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры сорвали планы, поэтому выступления пришлось перенести на следующий год.
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«Настоящее нагнетает страх! Но мы на фронте мужества и духа высокого, с арсеналом песен современности и казацкой героики крепко держим позиции. Поем, как пели вчера и в древности, - открытым сердцем. Наши песни – большая объединяющая сила духа и воодушевления. И там, где песня – нет места страху. Там, где нет страха, бурлит любовь!», - анонсировал ранее свой тур Олег Скрипка.
Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.