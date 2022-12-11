Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

У листопаді, прямо напередодні запланованого концерту в одному з ТЦ Дніпра Олег Скрипка раптово скасував свій виступ, виправдавши це нібито небажанням наражати глядачів концерту на підвищену небезпеку обстрілів.

Тоді музиканта засипали гнівними коментарями: "Ваші глядачі живуть у цьому місті кожен день, тому ви це зробили не заради них. І коли плануєш виступ у прифронтовому місті, то треба планувати його як слід , враховуючи, що воно під обстрілами кожен день. Ганьба. Більш ніколи не прийду", "І що його робити, коли нема концерту? Я все розумію, але повідомляти щодо скасування концерту о 23:00 напередодні, то якось дивно. Всі розважальні заходи були заборонені вчора вночі?".

Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка повідомив нову дату концерту в Дніпрі.

"Друзі!) Концерт, який мав відбутися в Дніпрі, перенесено на 26 лютого 2023 року. Нагадуємо, придбані квитки залишаються дійсними на нову дату. Дякуємо за терпіння та розуміння💛💙", — написав Олег.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.