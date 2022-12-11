Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В ноябре, прямо накануне запланированного концерта в одном из ТЦ Днепра Олег Скрипка внезапно отменил свое выступление, оправдав это якобы нежеланием подвергать зрителей концерта повышенной опасности обстрелов.

Тогда музыканта засыпали гневными комментариями: "Ваши зрители живут в этом городе каждый день, поэтому вы это сделали не ради них. И когда планируешь выступление в прифронтовом городе, то нужно планировать его как следует, учитывая, что оно под обстрелами каждый день. Позор. Больше никогда не приду", "И что его делать, когда нет концерта? Я все понимаю, но сообщать об отмене концерта в 23:00 накануне, так как-то странно. Все развлекательные мероприятия были запрещены вчера ночью?".

В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка сообщил новую дату концерта в Днепре.

"Друзья!) Концерт, который должен был состояться в Днепре, перенесен на 26 февраля 2023 года. Напоминаем, приобретенные билеты остаются действительными на новую дату. Спасибо за терпение и понимание", - написал Олег.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.