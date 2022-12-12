Український музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка після спільної роботи знову зустрівся з PROBASS ∆ HARDI.

Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Минулого місяця Олег Скрипка випустив спільно з електронним гуртом PROBASS ∆ HARDI, який найбільше прославився завдяки треку «Доброго вечора, ми з України», спільну роботу під назвою "Лови".

А цього разу на свої сторінці в Instagram музикант похвалився зустріччю з лідером гурту Артемом Ткаченком в студії одного з телеканалів та показав спільне фото.

"Приємна зустріч з PROBASS ∆ HARDI 🤘💛💙Наша спільна робота «ЛОВИ» на всіх цифрових платформах🔥", — написав Олег Скрипка під світлиною.

"Якось один мудрець казав: «Людина без любові - це порожня кулька, безпорадна оболонка, що почувається самотньою та беззахисною. Лише любов наповнює нас життєвим вогнем. Любіть одне одного!». Наша пісня - це вібрація кохання та незламності. І тут криється секрет нашої віри у безперечну перемогу, у змогу зловити найвищу радість і потаємний зміст самовідданості, саме про це наша нова робота", — так Скрипка та PROBASS ∆ HARDI презентували напередодні трек "Лови".

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.