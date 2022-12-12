Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка после совместной работы снова встретился с PROBASS ∆ HARDI.

Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В прошлом месяце Олег Скрипка выпустил совместно с электронной группой PROBASS ∆ HARDI, наиболее прославившейся благодаря треку «Доброго вечора, ми з України», совместную работу под названием "Лови".

В этот раз на своей странице в Instagram музыкант похвастался встречей с лидером группы Артемом Ткаченко в студии одного из телеканалов и показал общее фото.

"Приятная встреча с PROBASS ∆ HARDI 🤘💛💙Наша совместная работа «ЛОВИ» на всех цифровых платформах🔥", - написал Олег Скрипка под фотографией.

"Однажды один мудрец говорил: «Человек без любви – это пустой шарик, беспомощная оболочка, чувствующая себя одинокой и беззащитной. Только любовь наполняет нас жизненным огнем. Любите друг друга!». Наша песня – это вибрация любви и несгибаемости. И здесь кроется секрет нашей веры в бесспорную победу, в возможность поймать высшую радость и сокровенное содержание самоотверженности, именно об этом наша новая работа", — так Скрипка и PROBASS ∆ HARDI презентовали накануне трек «Лови».

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.