Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, як змінилося її життя.

"Ось і настала моя річниця відсутності вдома. З 19 років я проводила кожну зиму (більшу частину) в теплі. Минулий рік не став виключенням. Їхавши з Мією вже в готель в машині з однією валізою на двох - як зараз пам’ятаю, промайнуло в голові «надовго». Зворотній квиток був на 18 чи 20 лютого. Розписані всі плани по приїзду в Київ. Але вирішила з усіма застеріганнями, зупинкою деяких рейсів, зачекати і перенесла квиток на тиждень вперед. Ну а далі ви знаєте…", — пише Аніта Луценко.

Тому тренерці, на щастя, не довелося з дитиною тікати від війни під сирени на переповнених потягах і прострілюваних дорогах.

"Я просто не уявляю, що всі пережили. Немає слів. Я співчуваю кожному. Тоді ж намагалась будучи в безпеці допомагати як можу - тим, хто ні. Так, я дійсно не схопила дитину і не почала всіма способами пробиратися додому в Україну у небезпеку. Тож вийшло, що і не тікала, але і не бігла назустріч небезпеці також. Для мене, це просто якесь чудо трапилось. Тож Рік не вдома. Хто б міг подумати. Так багато всього змінилось. І тільки кожен сам із собою знає, як багато змін трапилось в його житті і всередині", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.