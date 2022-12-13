В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала, как изменилась ее жизнь.

"Вот и наступила моя годовщина отсутствия дома. С 19 лет я проводила каждую зиму (большую часть) в тепле. Прошлый год не стал исключением. Ехав с Мией уже в гостиницу в машине с одним чемоданом на двоих – как сейчас помню, мелькнуло в голове «надолго». Обратный билет был на 18 или 20 февраля. Расписаны все планы по приезду в Киев. Но решила со всеми оговорками, остановкой некоторых рейсов, подождать и перенесла билет на неделю вперед. Ну, а дальше вы знаете…", — пишет Анита Луценко.

Поэтому тренеру, к счастью, не пришлось с ребенком убегать от войны под сирены на переполненных поездах и простреливаемых дорогах.

"Я просто не представляю, что все пережили. Нет слов. Я сочувствую каждому. Тогда же пыталась будучи в безопасности помогать как могу – тем, кто нет. Да, я действительно не схватила ребенка и не начала всеми способами пробираться домой в Украину в опасность. Так получилось, что и не убегала, но и не бежала навстречу опасности тоже. Для меня это просто какое-то чудо случилось. Так что год не дома. Кто бы мог подумать. Так много всего изменилось. И только каждый сам по себе знает, как много изменений произошло в его жизни и внутри", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.