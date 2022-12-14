Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко пояснила, скільки потрібно їсти білка на день.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка дала кілька корисних порад щодо харчування.

"Золотим стандартом вважається білок яйця. Білок буває тваринного походження та рослинного. Тваринний: мясо, риба, яйця, молочка, субпродукти, птиця. Рослинний: квасоля, горох, соя, нут та інші бобові. Білки, жири і вуглеводи є майже в усіх продуктах просто в різній кількості", — пише Аніта Луценко.

Нормою споживання білка вважається:

➡️1 г на кг бажаної ваги - це мінімум,

➡️1,5 г на кг - при схудненні,

➡️2 г на кг - при інтенсивних силових тренуваннях.

"Часто люди думають, що 100 г курячого філе - це 100 білку, але ні , там всього 19-21 г білка+ вода+ 3 г жиру. Так в усіх продуктах. В 100 г макарон варених - 5 г білка. Квасоля - 22 г білка (на 100г). Мигдаль - 22 г білку і 51 г жиру. Ми маємо їсти і тваринний, і рослинний білок. Якщо їсте тільки молочку і яйця вже всього достатньо. М'ясо червоне 2 рази на тиждень достатньо. Більше не треба. В кишківнику, до речі, рослинні білки так само, як і тваринні, гниють. Слово просто некрасиве, тому здається що щось погане. Але це нормальний фізіологічний процес", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Також Аніта Луценко додала, що немає сенсу постійно вираховувати, скільки ви з’їли білку за день, але треба не забувати його їсти, а не тільки вуглеводи і жир. Все має бути в балансі.

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