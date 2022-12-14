В этот раз на своей странице в Instagram звезда дала несколько полезных советов по питанию.
"Золотым стандартом считается белок яйца. Белок бывает животного происхождения и растительного. Животный: мясо, рыба, яйца, молочка, субпродукты, птица. Растительный: фасоль, горох, соя, нут и другие бобовые. Белки, жиры и углеводы есть почти во всех продуктах просто в разном количестве", - пишет Анита Луценко.
Нормой потребления белка считается:
➡️1 г на кг желаемого веса – это минимум,
➡️1,5 г на кг – при похудении,
➡️2 г на кг – при интенсивных силовых тренировках.
"Часто люди думают, что 100 г куриного филе – это 100 белка, но нет, там всего 19-21 г белка+ вода+ 3 г жира. Так во всех продуктах. В 100 г макарон вареных – 5 г белка. Фасоль – 22 г белка (на 100г) Миндаль - 22 г белка и 51 г жира. Мы должны есть и животный, и растительный белок. Если едите только молочку и яйца уже всего достаточно. Мясо красное 2 раза в неделю достаточно. Больше не надо. В кишечнике, кстати, растительные белки так же, как и животные, гниют. Слово просто некрасивое, поэтому кажется что-то плохое. Но это нормальный физиологический процесс", - добавила звезда "Зважені та щасливі".
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Также Анита Луценко добавила, что нет смысла постоянно высчитывать, сколько вы съели белка в день, но нужно не забывать его есть, а не только углеводы и жир. Всё должно быть в балансе.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.