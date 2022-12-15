Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка пояснила, скільки потрібно їсти жирів на день.
"Так! Від них жиріють, коли їх забагато. Бо 1 г жиру, на відміну від білка та вуглеводів (4ккал) дає аж 9 ккал. Тож 1 столова ложка масла в салат = 15*9 = 135 ккал. При цьому весь салат овочів приблизно стільки ж чи в 2 рази меньше ккал (100 г помідор - 20ккал, 100 г броколі - 27 ккал, 100 г огірок (14 ккал) = 61 ккал). Тому не лийте тонну масла і тоді овочевий салат не буде по калорійності як торт. При цьому без жирів нікуди. Думаю, ви не раз чули, сіла на дієту - скінчились місячні! Залежність репродуктивної системи - пряма", — пише Аніта Луценко.
Норма жиру: 0,8-1 г на кг бажаної ваги.
Якщо людина важить 59 кг *0,8 = 47,2-59 г жиру.
Жир буває
🟢рослинний: масла, горіхи, насіння,
🟠 тваринний: в молочці, в м’ясі, в птиці, в рибі, жовток яйця.
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За словами зірки "Зважені та щасливі", весь жир прекрасний (окрім трансжирів), але коли його не в 3 рази більше, ніж потрібна норма.
Функції жирів:
1.Формує основу всіх оболонок клітин,
2. Із холестерину утворюються гормони, які контролюють органи і системи,
3. Контролює нашу температуру тіла і запобігає переохолодження,
4. Захищає органи від струсу, особливо при падіннях,
5. Потрібен для транспорту та заствоєння деяких вітамінів,
6. Жир - це запас енергії. Інша справа що багато хто запасається аж занадто.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.