В этот раз на своей странице в Instagram звезда объяснила, сколько нужно есть жиров в день.

"Да! От них жиреют, когда их многовато. Потому что 1 г жира, в отличие от белка и углеводов (4ккал) дает аж 9 ккал. Поэтому 1 столовая ложка масла в салат = 15*9 = 135 ккал. При этом весь салат овощей примерно столько же или в 2 раза меньше ккал (100 г помидор – 20 ккал, 100 г брокколи – 27 ккал, 100 г огурец (14 ккал) = 61 ккал), поэтому не лейте тонну масла и тогда овощной салат не будет по калорийности как торт. При этом без жиров никуда. Думаю, вы не раз слышали, села на диету - кончились месячные! Зависимость репродуктивной системы - прямая", - пишет Анита Луценко.

Норма жира: 0,8–1 г на кг желаемого веса.

Если человек весит 59 кг*0,8 = 47,2-59 г жира.

Жир бывает

🟢растительный: масла, орехи, семена,

🟠 животный: в молочке, в мясе, в птице, в рыбе, желток яйца.

По словам звезды "Зважені та щасливі", весь жир прекрасен (кроме трансжиров), но когда его не в 3 раза больше, чем нужная норма.

Функции жиров:

1.Формирует основу всех оболочек клеток,

2. Из холестерина образуются гормоны, контролирующие органы и системы,

3. Контролирует нашу температуру тела и предотвращает переохлаждение,

4. Защищает органы от сотрясения, особенно при падениях,

5. Нужен для транспорта и создания некоторых витаминов,

6. Жир - это запас энергии. Другое дело что многие запасаются слишком.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.