Цього разу на свої сторінці в Instagram артист розмістив нове відеозвернення до українців.

"Вітаю Вас, рідненькі, дорогенькі!) Сподіваюсь, що ви живі, здорові. Що ви в безпеці, ваші рідні теж в безпеці. Хочу поділитися із вами відчуттями-станами.Я вважаю, що ми з вами сягнули дна того трешу, що зараз відбувається. Це коли ми падаємо в воду і замість того, щоб бултихатися, треба спокійно відштовхнутися дна. Треба психологічно відштовхнутися від дна і просто дивитися нагору, як з‘являється все більше світла, хороших новин і все буде тільки як найкраще", — каже Олег Скрипка.

За словами лідера "Воплі Відоплясова", це символічно на Різдво.

"Запалюється зірка, ця зірка у нас, вона в серці запалюється, співаємо колядок і потім чекаємо на весну. Тому, що ця зірка потім перетворюється на сонце, зігріває землю. Все розтане і обов‘язково буде так як ми з вами хочемо. Обов’язково буде перемога добра, перемога природи, весни.Все розцвіте і Україна розцвіте, наші з вами серця так само розцвітуть. Вам натхнення. Відштовхуємось впевнено від дна. Чекаємо на хороші новини і чекаємо вже на Різдво і на весну", — додав музикант.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.