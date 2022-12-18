В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил новое видеообращение к украинцам.

"Приветствую Вас, родные, дорогие!) Надеюсь, что вы живы, здоровы. Что вы в безопасности, ваши родные тоже в безопасности. Хочу поделиться с вами ощущениями-состояниями. Я считаю, что мы с вами достигли дна того треша, что сейчас происходит. Это когда мы падаем в воду и вместо того, чтобы бултыхаться, нужно спокойно оттолкнуться дна. Надо психологически оттолкнуться от дна и просто смотреть вверх, как появляется все больше света, хороших новостей и все будет только как лучше", - говорит Олег Скрипка.

По словам лидера "Вопли Видоплясова", это символично на Рождество.

"Зажигается звезда, эта звезда у нас, она в сердце зажигается, поем колядки и потом ждем весну. Потому что эта звезда потом превращается в солнце, согревает землю. Все растает и обязательно будет так как мы с вами хотим. Обязательно будет победа добра, победа природы, весны. Все расцветет и Украина расцветет, наши с вами сердца так же расцветут. Вам вдохновения. Отталкиваемся уверенно от дна. Ждем хороших новостей и ждем уже Рождества и весны", — добавил музыкант.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.