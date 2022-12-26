Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні сімейні кадри із чоловіком та сином.

Схоже, чоловік Наталки Андрій ненадовго повернувся до родини і вони встигли зробити цю святкову фотосесію. На знімках актриса з коханим чоловіком та сином Андрієм відображені у новорічній атмосфері з ялинками, гірляндами та подарунками, на них забавні однакові светри.

На цих знімках можна помітити, як змінився Федінчик за час служби у ЗСУ – актор помітно змужнів, відпустив густу бороду, сильніше посивів і навіть постарів, але при цьому виглядає дуже мужньо.

У підписі до публікації Денисенко написала: "З Різдвом, любі. Хай настане Перемога і Мир в наших оселях і наступне Різдво ми будемо святкувати в колі сім’ї. Нажаль в цьому році у нас не так як на фото, але радію що ми хоча б встигли зробити їх. Чекаємо тебе @andreyfedinchik".

Українці відразу почали коментувати фотографії актриси:

"Щасливого вам Різдва! І швидше перемоги та миру всім!".

"Які ви гарні. Дай Боже, щоб усе відбулося".

"Як круто бачити вас разом. Зі святом, кохані".

"Ура, ви нарешті разом! З Різдвом і днем ​​народження матусі. Веселих

свят".

"З Різдвом! Щастя та миру вашій родині!".

"З Різдвом. Бажаю, щоб усі улюблені були вдома".

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