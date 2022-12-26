Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные семейные кадры с мужем и сыном.

Похоже, муж Наталки Андрей ненадолго вернулся к семье, и они успели сделать эту праздничную фотосессию. На снимках актриса с любимым мужем и сыном Андреем запечатлены в новогодней атмосфере с елками, гирляндами и подарками, на них забавные одинаковые свитера.

На этих снимках можно заметить, как изменился Фединчик за время службы в ВСУ – актер заметно возмужал, отпустил густую бороду, сильнее поседел и даже постарел, но при этом выглядит очень мужественно.

В подписи к публикации Денисенко написала: "С Рождеством, дорогие. Пусть наступит Победа и Мир в наших домах и следующее Рождество мы будем праздновать в кругу семьи. К сожалению, в этом году у нас не так как на фото, но радуюсь, что мы хотя бы успели сделать их. Ждем тебя @andreyfedinchik".

Украинцы тут же начали комментировать фотографии актрисы:

"Счастливого вам Рождества! И побыстрее победы и мира всем!".

"Какие вы красивые. Дай Бог, чтобы все свершилось".

"Как круто видеть вас вместе. С праздником, любимые".

"Ура, вы наконец вместе! С Рождеством, и днем рождения мамочки. Веселых

праздников".

"С Рождеством! Счастья и мира вашей семье!".

"С Рождеством. Желаю, чтобы все любимые были дома".

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