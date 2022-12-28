Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко вже більше року живе за кордоном.

Ще до повномасштабного вторгнення рф Аніта Луценко полетіла зимувати в теплі краї та дивом не встигла повернутися додому напередодні 24 лютого. Тепер же вона з донькою тимчасово оселилася в Великобританії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка, яка раніше сама рішуче перейшла на українську мову, пояснила, чи бачить сенс у такому переході.

"Так! Величний! Усі ми, наче і маленькі частини великого світу, але це не так. Ті, хто дійсно бачить у собі силу- є не маленькою частиною, а рушійною. Чи зручно мені спілкуватись українською - ну скажемо чесно! Російською я більш цікава, ерудована, дотепна, з гумором, грою слів, ваша за емоційністю. Чи така сама я з українською? Ні! Саме тому я слухаю, читаю, набираюсь оборотів, виразів, шуток (хрін зна як буде українською - «жарт»❤️ ). Так само як і англійською- поки не спілкуєшся, мова мертва- академічна", — пише Аніта Луценко.

За останні місяці два випадки довели тренерці правильність її позиції та що вона може впливати на світ.

"1. У поході по Іспанії - принаймні при мені уся група спілкувалась українською / без мене, я впевнена, була б розмова рос.

2. На виставці прекрасної Катерини Астрелли промови були теж українською і це теж прекрасно чути від людей, що багато років живуть в Британії.

Чи впливаємо ми на світ? Так, так і ще 100 разів так! Просто треба мати свою позицію. Чи мають українці спілкуватись українською ? Я думаю, що так! Бо коли за кордоном я чую російську/ я одразу маю особливі відчуття - бо це росіянин. Як я можу ідентифікувати що це свої- тільки по мові!", — наголосила вона.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.