Еще до полномасштабного вторжения рф Анита Луценко полетела зимовать в теплые края и чудом не успела вернуться домой накануне 24 февраля. Теперь она с дочерью временно поселилась в Великобритании.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда, которая ранее самая решительно перешла на украинский язык, объяснила, видит ли смысл в таком переходе.

"Да! Великий! Все мы, будто и маленькие части большого мира, но это не так. Те, кто действительно видит в себе силу- являются не маленькой частицей, а движущей. Удобно ли мне общаться на украинском - ну скажем честно! На русском я более интересная, эрудированная, остроумная, с юмором, игрой слов, ваша по эмоциональности. Такая ли я с украинским? Нет! Именно поэтому я слушаю, читаю, набираюсь оборотов, выражений, шуток (хрен знает как будет на украинском - «шутка»❤️) . Так же как и на английском - пока не общаешься, язык мертвый - академический", - пишет Анита Луценко.

За последние месяцы два случая доказали тренеру правильность ее позиции и что она может влиять на мир.

"1. В походе по Испании - по крайней мере при мне вся группа общалась по-украински / без меня, я уверена, был бы разговор рус.

2. На выставке прекрасной Екатерины Астреллы речи были тоже на украинском и это тоже прекрасно слышать от людей, много лет живущих в Британии.

Влияем ли мы на мир? Да, да и еще 100 раз да! Просто надо иметь свою позицию. Должны ли украинцы общаться по-украински? Я думаю, что да! Потому что когда за границей я слышу русский/ я сразу испытываю особые ощущения - потому что это россиянин. Как я могу идентифицировать что это свои- только по языку!", - подчеркнула она.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.